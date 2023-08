Togo: un plan de renforcement du secteur éducatif validé

Le secteur éducatif demeure de plus en plus une préoccupation primordiale pour plusieurs pays dont l'État togolais n'est plus du reste. Ainsi, le Chef de l’État du Togo, Faure Gnassingbé tient à cœur l'éducation de la nation togolaise. « Notre ambition est d’implanter et de faire rayonner un pôle d’enseignement supérieur et de recherches, dans chaque région de notre pays », a -il souligné.

Faure Gnassingbé soucieux d'un cadre d'étude optimal au Togo

En effet, la vision du Président Faure Gnassingbé est de donner un cadre optimal d’études et de recherches pour une éducation de qualité. C’est dans la même direction que les autorités du secteur éducatif et de la société civile avec l'appui des éditeurs du Togo ont procédé à la validation d'un plan pour renforcer le monde éducatif grâce à l’introduction des Ressources Éducatives Libres.

À cet effet, les Ressources Éducatives Libres représentent aujourd'hui des matériels d’apprentissage, d’enseignement et de recherche sur tout format et support. Elles relèvent du domaine public par le droit d'auteur mis a à la vue sous une licence.

En dépit, la validation de ce plan permettra au peuple togolais d'avoir une base de données documentaire et d’analyse prospective pour la collaboration, la diffusion et l’accès aux ressources éducatives numériques, précisément au profit des enseignements primaire et secondaire.

C'est une ambition qui permettrait de relever les grands défis à propos de l’augmentation de la capacité d’accueil, à l’amélioration du taux d’encadrement des apprenants et bien d'autres choses.