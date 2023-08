Côte d’Ivoire : clash Booba vs Didi B, des internautes dézinguent Suspect 95 !

Le clash qui oppose Booba et Didi B vient de toucher indirectement le rappeur Suspect 95. Le silence de l’artiste dérange de nombreux internautes. Ceux-ci se sont exprimés en s’attaquant à l’interprète de l’album "Société suspecte".

Suspect 95 touché dans le clash Booba vs Didi B

Le rappeur ivoirien, Suspect 95 est présentement concentré sur la promotion de son nouvel album "Société suspecte". Mais, la quiétude d’Oko Sissi dérange énormément des internautes. Ils ont trouvé la parade pour mêler le président du "syndicat" au clash en cours entre Booba et Didi B. Beaucoup se demandent la raison du silence de l’artiste ivoirien dans cette affaire qui n’est pourtant pas le sien.

Alors que les commentaires fusent de partout sur les réseaux sociaux concernant le désaccord entre le patron du label 92i et son poulain, deux internautes, visiblement fans de Didi B, ont attaqué Suspect 95. « Didi B, au moins, c’est Booba qui le clashe. Il y en a, c’est Jules Béco qui les clashe », écrit un internaute contre le Voisin d’à côté. Un autre, plus virulent ajoute ceci : « Suspect 95, on te cherche depuis là. Tu es où au juste ? Vraiment, ton nouveau manager là, elle n’aime pas ton affaire hein. Est-ce que tu vois comment tu es perdu même ? C’est-à-dire que pendant que Didi B fait clash avec Booba, toi, c’est avec Jules Beco que tu fais clash. Si tu es malin, va voir Kaaris, il va te mettre au même niveau que Didi B ». Pour l’instant, le chanteur n’a pas encore réagi aux propos de ces internautes.

Pour rappel, depuis plusieurs semaines, Booba n’est pas content de Didi B. Dans des story sur son compte Instagram, le Duc de Boulogne a exprimé son désaccord quant aux collaborations musicales non autorisées de son protégé avec d’autres artistes. Le rappeur ivoirien a en effet un featuring avec le rappeur français, Franglish et préparait un autre avec Dadju. Ce qui n’est pas du goût de B20 qui est en conflit avec les deux artistes cités.