Simone Gbagbo: «Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger sont illégales»

Les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger sont illégales selon Simone Ehivet Gbagbo.

Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Premmière Dame de Côte d'Ivoire s'oppose aux sanctions économiques et financières prises par les Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'UEMOA contre la République sœur du Niger.

Dans une déclaration, Simone Ehivet Gbagbo a fustigé les sanctions de l'organisation sous régionale. ''Je réaffirme ici que les sanctions prises contre le peuple frère du Niger sont illégales car aucune règle de la CEDEAO et de l'UEMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont iniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité '', a-t-elle lancé.

Poursuivant, la présidente du Mouvement des générations capables (MGC) estime que ces sanctions confortent aussi la majorité de l'opinion africaine dans le sentiment que la CEDEAO et l’UEMOA sont instrumentalisées par les chefs d'Etat pour protéger et perpétuer leurs régimes et leurs intérêts.

L'ancienne députée vient ainsi s'ajouter à la longue liste de personnalités politiques africaines qui désapprouvent les sanctions de la CEDEAO, visant à asphyxier le Niger, pays déjà en proie à des nombreuses crises sécuritaires et humanitaires.