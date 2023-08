Emma Lohoues publie les images de ses maisons et met fin au débat

L’influenceuse Emma Lohoues est accusée à tort ou à raison de ne pas avoir de maisons à Abidjan. Cela suite au scandale de loyers impayés. La business woman vient clouer le bec à ses détracteurs en allant visiter ses propriétés où un individu avait élu domicile dans l’une des maisons.

Emma Lohoues cloue le bec de ses détracteurs en allant visiter ses maisons

Il y a un mois, Emma Lohoues, était impliquée dans un scandale de plusieurs mois de loyers impayés. L’affaire a été ébruitée sur les réseaux sociaux par le propriétaire de la maison que louait l’influenceuse ivoirienne. Les internautes en ont pris pour en faire leur chou gras. L’actrice a été traitée de tous les noms et qu’elle vend du rêve aux gens alors qu’elle n’a même pas un toit à Abidjan.

Elle est restée silencieuse, menant tranquillement ses activités de dédicace de son livre intitulé ‘’Dans les yeux d’Emma’’, en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays de l’Afrique. Elle se prépare d’ailleurs à répartir demain samedi 12 août dans le District autonome de Yamoussoukro pour une autre dédicace. Emma Lohoues a même été invitée à prendre part à une cérémonie de charité en République Démocratique du Congo (RDC) où elle a fait parler son cœur.

Après l’accalmie de la polémique des arriérés de loyers, l’influenceuse vient de prouver à tous ses détracteurs qu’elle est bel et bien propriétaire de maisons à Abidjan. Dans une politique de charme, elle a publié une vidéo où elle est allée sur le chantier de ses trois propriétés où un squatteur avait élu domicile dans l’une des maisons. Ce dernier a fait des rénovations en changeant les serrures des portes et a même aménagé avec ses chats.

Étonnée et surprise, Emma Lohoues s’est mise à rire en disant : ‘’Les squatteurs-là, vraiment. On les chasse toujours, c’est incroyable. Il est venu avec un matelas’’. Elle a constaté que toutes les portes, la cuisine, les carreaux, en somme tout dans la maison, étaient en ruine. L’individu s’apprêtait en même temps à enlever ses affaires dans l’une des maisons qu’il occupait. Parce que dans la vidéo, la femme d’affaires expliquait qu’elle allait casser les maisons pour les reconstruire à cause des inondations.