Côte d'Ivoire : Des centres de santé dotés du logiciel de gestion

Encore d'innovation dans le secteur de la santé au peuple ivoirien. Ainsi, le 10 août 2023 lors de la journée africaine de l'état civil, plusieurs centres de santé sont dotés du logiciel de gestion. La Côte d’Ivoire compte jusqu'à la date du 10 août 2023, 69 centres d’état civil et 269 centres de santé. Ces centres sont désormais garnis du logiciel national de gestion de l’état civil appelé Cityweb.

En effet, le logiciel citoyen a été conçu par l'Office national de l'état civil et de l'identification (ONECI) afin de maximiser le taux de déclaration des faits d’état civil et de produire des statistiques en temps réel.

Présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, avec d'autres personnalités, cette journée a eu lieu le jeudi 10 août 2023 à Grand-Bassam.

Ago Christian Kodiak donne l'objectif de ce don en côte d'ivoire

Selon le directeur général de l’ONECI, Ago Christian Kodia, au cours de la 6ème édition de la Journée africaine de l'état civil, le logiciel de gestion est déployé de façon progressive : « En Côte d’Ivoire, le logiciel dénommé Cityweb est déployé de façon progressive dans les centres de santé et dans les centres d’état civil affiliés du pays. Notre objectif est de couvrir l’ensemble des centres d’état civil, de créer des bureaux d’état civil et de les raccorder à tous les centres de santé », précise-t-il dit.

Pour Ago Christian Kodia, « il est possible aujourd’hui de déclarer son enfant depuis un centre de santé dès sa naissance à travers l’enregistrement mobile ». Car « Cela est disponible à l’hôpital de Grand-Bassam. Les informations collectées sont transférées vers le centre d’état civil dont dépend le centre de santé dès la naissance de l’enfant pour le traitement et la délivrance de l’extrait d’acte de naissance. Cette innovation technologique permettra de réduire considérablement et progressivement les cas de déclaration de naissance hors lieu ».

En outre, ce projet de modernisation de l’état civil ivoirien montre l'ambition du gouvernement face aux préoccupations diverses de la population ivoirienne.

Par ailleurs, à l’issue de cette journée, il est important de reconnaître que la numérisation de tous les registres des centres d’état civil du pays sera désormais disponible.