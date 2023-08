Niger: La France soutient la fermeté de la CEDEAO contre la junte

La diplomatie française a apporté son soutien aux conclusions du sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de la CEDEAO tenu le 10 août à Abuja.

Niger : La France soutient les décisions de la CEDEAO

Les chefs d’Etat de la CEDEAO ont décidé d’activer la force en attente et de déployer celle-ci pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Les dirigeants ont marqué un accord pour un déploiement des troupes d’un certain nombre de pays dont la Côte d’Ivoire. Malgré ce message de fermeté, l'organisation ouest-africaine laisse la porte ouverte au dialogue.

Des conclusions issues du sommet ont été saluées par la France. Dans un message, le Quai d'Orsay a réitéré sa ferme condamnation de la tentative de putsch en cours au Niger, ainsi que de la séquestration du Président Bazoum et de sa famille.

"Réunis en sommet extraordinaire de la CEDEAO, les Présidents du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Nigéria, du Sénégal, de Sierra-Leone et du Togo, en présence du ministre des Affaires étrangères du Niger Hassoumi Massoudou, ont rappelé leur détermination à parvenir au rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique au Niger, ainsi qu’à la libération immédiate du Président Bazoum et de sa famille. La France affirme son plein soutien à l’ensemble des conclusions adoptées à l’occasion de ce sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO du 10 août 2023", a réagi la diplomatie française.