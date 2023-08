RDC : Koffi Olomidé accusé de viol

La star de la musique congolaise, Koffi Olomidé, est au coeur d’une accusation de viol. Il s’agit d’une jeune fille qui prétend être la petite-fille de la star de la Rumba. Elle a présenté des preuves sur les réseaux sociaux.

Koffi Olomidé au coeur d’une affaire de viol

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé n’a pas encore fini avec les déboires. Alors que ses problèmes judiciaires avec l’humoriste congolais, Koffi de Brazza, ne sont pas encore terminés qu’il fait face à une accusation de viol. En effet, une jeune fille du nom d’Abiba Ndayisaba, se présentant comme la petite-fille de la star de la Rumba congolaise, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle fait savoir qu’elle a subi des attouchements et victime de chantages.

Sur son compte Instagram, la jeune fille a expliqué la période où tout a commencé. Selon, elle, c’est à l’âge de 5 ans que le Grand Mopao a commencé à faire des attouchements sur elle. Plus grave, elle a présenté des preuves avec des captures d’écrans de quelques instants intimes passés avec l’artiste. Elle va plus loin pour dire que Koffi Olomidé a également tenté de l’embrasser lors de l’un de ses tournages et qu’elle l’a repoussé. ‘’Il m’avait embrassé pendant le clip et je l’ai giflé et il m’a envoyé les photos’’, écrit-elle.

Néanmoins, la prétendue petite-fille indique qu’elle ne compte pas porter plainte contre le patron du Quartier Latin. Mais, elle veut seulement une compassion de 20000 euros soit plus de 13 millions de FCFA pour dommage et intérêt. Le chanteur congolais ne s’est pas encore prononcé sur cette affaire et espérons que ça ne saurait tarder.