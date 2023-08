Décès de Ouassénan Koné: Laurent Gbagbo salue la mémoire d'un "grand serviteur de l'État"

Le président Laurent Gbagbo a salué la mémoire du Général à la retraite et cadre du PDCI-RDA, Gaston Ouassénan Koné décédé cette semaine.

PDCI: Gbagbo rend hommage à Gaston Ouassénan Koné

Une semaine après le décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, son parti le PDCI-RDA a perdu un autre haut dirigeant. Il s'agit du Général Gaston Ouassénan Koné, décédé le 8 août à Abidjan à 84 ans. Le défunt, réputé pour avoir procédé à la montée du drapeau national le 7 août 1960 lors de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, est salué par l'ensemble de la classe politique.

Dans une déclaration, le président Laurent Gbagbo a salué la mémoire d'un grand homme d'Etat. " Dans cette circonstance de profonde douleur, le président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, en son nom propre et au nom de l'ensemble du PPA-CI, salue avec respect la mémoire de cet autre grand serviteur de l'Etat qui aura marqué son époque tant au niveau de la nation que de son parti politique '', peut-on lire dans le communiqué de son parti.

Adressant ses condoléances les plus émues à l'épouse et aux enfants de l'illustre disparu, Gbagbo dit mesurer l'intensité de la peine des militants du PDCI-RDA. " Il prie Dieu afin qu'il accorde à cet autre illustre compatriote, un repos paisible auprès de lui et au PDCI-RDA, la force nécessaire de surmonter ce double deuil qui le frappe en moins d'une semaine '', a conclu le communiqué de son parti.