Niger: La CEDEAO met sa menace à exécution, les chefs d'états-majors conviés au Ghana

Une réunion des chefs d'états-majors de la CEDEAO a été convoquée pour demain samedi 12 août à Accra au Ghana.

Niger: Réunion désicive des chefs d'états-majors de la CEDEAO à Accra

La CEDEAO est passée à l'offensive dans le dossier nigérien. L'organisation sous-régionale a annoncé jeudi à l'issue de son sommet extraordinaire à Abuja, l'activation et le déploiement de sa force en attente pour une éventuelle intervention militaire au Niger.

Au lendemain dudit sommet, l'heure est déjà à l'application desdites mesures. Selon RFI, les chefs d'états-majors des pays de la CEDEAO sont convoqués à une réunion prévue samedi à Accra, capitale du Ghana. Le but de ce conclave est d'opérationnaliser « l'activation et le déploiement de la force en attente » qui doit restaurer l'ordre constitutionnel au Niger.

En clair, les patrons des armées ouest-africaines définiront les contours clairs de cette opération et mobiliser les moyens matériels, logistiques et humains y afférents. "Après la stratégie, la logistique (et) on procédera aux derniers réglages notamment l'éventuel calendrier", a commenté notre confrère Serge Daniel.

La convocation de cette réunion vient faire écho à la déclaration du président Ouattara de retour au sommet d'Abidjan. "Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin et il n'y aura pas d'intervention militaire, tout dépend d'eux. Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions", avait-il lancé.