Niger : l'Union Africaine soutient la CEDEAO et appelle à la libération de Mohamed Bazoum

L'Union Africaine (UA) a exprimé son ferme soutien à la CEDEAO dans la résolution de la crise qui secoue le Niger. C'est à travers un communiqué publié vendredi 11 août 2023 que le président de la commission de l'UA, a fait savoir la position de l'institution africaine sur la situation nigérienne.

Juste au lendemain du 2e Sommet extraordinaire de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la situation politique au Niger, elle vient de recevoir un soutien de taille. Il s'agit du président de la commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat qui a accordé son soutien et celui de l'institution qu'il dirige, à la CEDEAO.

Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat a « exprimé ses vives préoccupations relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum ». Toute chose qui l'amène à appeler les autorités militaires installées au pouvoir après avoir renversé le président Bazoum, à libérer immédiatement le chef de l'Etat démocratiquement élu.

Par ailleurs, le président de la commission « appelle l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique du Président Mohamed Bazoum », conclut le communiqué de l'UA.

Communiqué de soutien du Président de la commission de l'Union africaine aux décisions de la CEDEAO du 10 Août 2023 sur le Niger

11 août 2023, Addis Abeba

Le président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat exprime son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO sur le changement anti- constitutionnel au Niger.

Il exprime ses vives préoccupations relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum.

En effet, des sources concordantes attestent d'une dégradation inquiétante de telles conditions.

Le Président de la commission interpelle les autorités militaires sur l'urgence de stopper l'escalade avec l'organisation régionale, la défiance à son égard et la poursuite de la séquestration du Président dans des conditions qui se dégradent de facon inquiétantes.

Un tel traitement d'un président démocratiquement élu à travers un processus electoral régulier est inadmissible.

Le président de la Commission appelle à la libération immédiate du président Bazoum, de tous les membres de sa famille et de son gouvernement qui sont illégalement séquestrés avec lui au mépris du droit nigérien et de tous les principes fondateurs de l'UA et de la CEDEAO.

Le Président de la commission appelle l'ensemble de la commu- nauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique du Président Mohamed Bazoum.