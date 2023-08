Décès de Bédié: De retour à Abidjan, Tidjane Thiam console Henriette Bédié

Tidjane Thiam est de retour à Abidjan. L'ancien ministre a présenté ses condoléances à la famille de l'ex-président Henri Konan Bédié.

Tidjane Thiam est de retour en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre a atterri jeudi à l'aéroport d'Abidjan. Accompagné de sa sœur et de ses aînés Aziz et Augustin, Tidjane Thiam s'est rendu à Cocody au domicile du président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier à 89 ans des suites d'un malaise.

L'ancien patron du Crédit Suisse est venu dire "Yako" à Henriette Bédié et aux enfants de l'illustre disparu. Il se rendra également au domicile du Général Gaston Ouassénan Koné, Vice-président du PDCI décédé le 8 août à Abidjan. En espace d'une semaine, le PDCI-RDA a perdu deux figures de proue.

Aux dernières nouvelles, le ministre Tidjane Thiam assistera aux obsèques d'Henri Konan Bédié et de Gaston Ouassénan Koné avant de quitter le territoire national. Pour rappel, Tidjane Thiam a été ministre et très proche collaborateur de l'ancien président.

"Le président Henri Konan Bédié nous a quittés. Je tiens avant tout à présenter mes condoléances à sa veuve, à ses enfants et à tous les membres de sa famille, parents et alliés. Je présente également mes excuses à toutes les Ivoiriennes et ivoiriens, ainsi qu'à toutes les militantes et militants du PDCI-RDA. C'est la nation tout entière qui est endeuillée. Le président Bédié aimait son pays plus que tout et lui a tout sacrifié depuis son plus jeune âge. D'abord en tant qu'ambassadeur, ensuite ministre des finances, puis président de l'assemblée nationale et enfin président de la République", avait écrit Tidjane Thiam après le décès du Sphinx de Daoukro.