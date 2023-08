Promotion de la destination côte d'Ivoire : un partenariat signé

Le Ministère du Tourisme ivoirien et le club français de football, Olympique Marseille (OM) ont annoncé dans un communiqué en date du vendredi 11 août 2023 un partenariat entre le club phocéen et « Sublime Côte d’Ivoire » pour la promotion de la destination côte d'Ivoire. Une initiative saluée de tous et sera mise en oeuvre dans les trois prochaines saisons.

Sublime côte d'Ivoire désormais sur les shorts

En effet, le partenariat signé s’appuie sur les forces de la communauté digitale composant plus de 20 millions d’abonnés pour participer au développement du programme "Sublime Côte d’Ivoire" et au rayonnement de la Côte d’Ivoire. À cet effet, le logo "Sublime Côte d’Ivoire" sera affiché sur le short de l’équipe professionnelle masculine de l’OM en Ligue 1, ainsi que sur le dos des tenues d’entrainement.

Ainsi, un match dédié à la promotion de la Côte d'Ivoire, de ses richesses et de sa culture est prévu à l’Orange Vélodrome dans les prochains jours. Pour Siandou Fofana « la Côte d’Ivoire est une nation passionnée de football. Ce sport qui réussit à fédérer et à faire vibrer le monde entier est une occasion inestimable de faire passer des messages. Associer l’image de notre Sublime Côte d’Ivoire à celle de l’OM est collaboration stratégique mais surtout une opportunité sans pareille qui aura à coup sûr un effet positif sur la perception globale et le tourisme de notre pays».

À en croire, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, depuis des années, l'équipe dont il est responsable, entretient des relations capitales avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. Ainsi, il ajoute à ce effet :« c’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays ».

Par ailleurs, il faut souligner que « Sublime Côte d’Ivoire » est la stratégie nationale de développement touristique qui a pour ambition de faire de la Côte d’Ivoire l’une des cinq destinations principales d’Afrique.