Journée internationale de la jeunesse : pour quel intérêt ?

La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août depuis 2000. Elle a été instituée par les Nations unies afin de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux liés à la jeunesse et d'encourager les jeunes du monde entier à agir pour un avenir meilleur.

Une journée de réflexion pour les jeunes

Le thème de la Journée internationale de la jeunesse change chaque année. En effet, la Journée internationale de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 s'adressent à tous les pays, tous les peuples et toutes les parties prenantes, y compris les jeunes.

La participation des jeunes est essentielle pour atteindre les ODD. Les jeunes peuvent contribuer à la réalisation des objectifs en participant à des projets, en prenant la parole et en exerçant leur influence sur les politiques et les programmes qui les concernent.

Par ailleurs, la Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de mettre en avant le rôle essentiel des jeunes dans la société et de leur donner les moyens de faire la différence. C'est une journée pour célébrer les réussites des jeunes et pour encourager les jeunes à faire entendre leur voix et à se mobiliser pour un avenir meilleur pour tous.