Côte d'Ivoire : Décès de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny

Le 11 août 2023, la Côte d'Ivoire a perdu une figure féminine emblématique avec le décès de Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, veuve du premier Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Femme de caractère et de détermination, elle a joué un rôle crucial dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyée.

Après Henri Konan Bédié, la mort de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny

Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, née 17 septembre 1930 à Bouaké, a consacré sa vie au service de son pays et de son peuple dans son rôle de première Première dame de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. Elle a été l'épouse de Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, année de sa mort. En tant que première dame, elle a joué un rôle de premier plan dans le développement du pays, en s'engageant activement dans des initiatives sociales, culturelles et éducatives. Ce décès de la charmante mère de la nation intervient quelques jours après la mort du Président Henri Konan Bédié.

Un Pilier de Soutien et d'Engagement Social

Marie-Thérèse Houphouët-Boigny était une figure maternelle et bienveillante pour toute la nation. Elle a mis en place et soutenu de nombreuses initiatives en faveur des enfants, des femmes et des personnes vulnérables. Son engagement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'éducation a laissé une marque profonde sur le développement social de la Côte d'Ivoire.

Un Héritage Culturel et Artistique

Outre ses activités sociales, Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été une fervente promotrice de la culture ivoirienne. Elle a soutenu la préservation des traditions tout en encourageant la modernisation et l'ouverture au monde. Elle a également joué un rôle essentiel dans la création du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire, qui abrite une riche collection d'artefacts culturels.

Le décès de Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny marque la fin d'une ère exceptionnelle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sa vie et son héritage continueront d'inspirer les générations futures à poursuivre le développement, la solidarité et le dévouement envers leur pays. En tant que mère de la nation, elle restera à jamais gravée dans la mémoire collective comme une icône de l'amour pour son peuple et de l'engagement envers le bien-être de tous.