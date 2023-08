Côte d'Ivoire: Décès du professeur Joseph Bénié Bi Vroh dans un accident

Joseph Bénié Bi Vroh, directeur de l'Institut national d'hygiène publique (INHP) est décédé vendredi 11 août 2023 dans un accident de circulation.

Côte d'Ivoire : Décès du professeur Joseph Bénié Bi Vroh

La Côte d'Ivoire est sous le choc. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique (INHP), Professeur Joseph Bénié Bi Vroh est passé de vie à trépas vendredi suite à un accident de circulation de retour de Man, dans l’Ouest ivoirien. Sa disparition a été annoncée dans un communiqué du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Attristé et consterné, le ministre Pierre Dimba rend hommage à un fidèle collaborateur et vaillant soldat avec qui il a mené la riposte contre plusieurs épidémies en Côte d’Ivoire. « À cet instant de grande tristesse pour la grande famille de la Santé et moi, nos pensées vont à l’endroit de son épouse et de ses enfants. Je présente mes sincères condoléances à chacune et à chacun. Je prie Dieu le Tout-Puissant de nous apporter la consolation. Que Dieu ait son âme et qu’il repose en paix » , a-t-il écrit.

Le décès de cet éminent professeur intervient quelques jours après celui de l'ancien président Henri Konan Bédié et du Général Gaston Ouassénan Koné.