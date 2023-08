Officiel ! Ousmane Dembélé débarque au PSG

C'est désormais officiel, le champion du monde 2018 Ousmane Dembélé vient de déposer ses valises au Paris Saint-Germain (PSG). C'est l'information annoncée par le club en matinée du samedi 12 août 2023.

Le PSG annonce l'arrivée officielle d'Ousmane Dembélé

Fin des doutes sur la signature d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain (PSG). Le joueur a finalement signé un contrat avec le club de la capitale. Dans un communiqué, le club de Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que de le désormais ancien joueur du FC Barcelone a rejoint la capitale française pour un contrat de cinq saisons.

« Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons », peut-on lire dans le communiqué du club francilien.

Les mots de bienvenue de Nasser Al-Khelaïfi

Dans le communiqué annonçant l'arrivée de l'ancien rennais, le dirigeant du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de dire toute son administration au joueur. Il espère compter sur sa nouvelle recrue pour une grande révolution aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l’attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club », a fait Nasser Al-Khelaïfi relayé par FM.