Côte d'Ivoire : ALASANE Ouattara met en service le 5eme pont

À Abidjane, le 5ème Pont/ Pont de Cocody est désormais en service. Une innovation du Président de la République, Alassane Ouattara. Avec une longueur de 630 m dont 200 m à haubans enjambant le chenal de la Baie de Cocody, a été ouvert à la circulation, le samedi 12 août 2023.

Ce pont de 2X2 voies permettra à la population de circuler librement. Selon le président Alassane Ouattara, le Chef de l'État, le pont permettra aux usagers de «relier les communes du Plateau et de Cocody en 4 minutes»

Alassane Ouattara salue la contribution de la BID pour la réalisation du pont

En effet, le Chef d'Etat ivoirien a profité de la même occasion pour saluer la contribution de la Banque islamique de Développement (BID) qui a permis la mise en évidence de « cet ouvrage de qualité, de confort, cette belle architecture qui relie désormais la commune du Plateau et celle de Cocody».

Le développement des infrastructures sera renforcé. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du Président Alassane Ouattara.

Par ailleurs, il faut souligner que d'autres ouvrages en cours seront bientôt inaugurés. À titre illustratif, le tronçon autoroutier Tiébissou-Bouaké sera inauguré à la fin du mois d'août. La contribution au renforcement des capacités des jeunes demeure aussi une préoccupation importante pour le Chef d'Etat.

À en croire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, « les travaux de cette infrastructure majeure d'un coût global de 113 milliards de FCFA pour un linéaire total de 1,6 km, ont généré 3 000 emplois directs ». Ainsi, il ajoute en ces termes :« en une dizaine d'années, ce sont 1 500 km de routes construites, et 1 000 km de routes réhabilitées et une trentaine de ponts construits».

Pour finir, cette cérémonie de mise en service du pont a regroupé plusieurs personnalités dont un commandeur, 11 officiers et quatre chevaliers.