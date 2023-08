Inauguration du Pont de Cocody: Le discours d'Alassane Ouattara

Le pont de Cocody a été inauguré ce samedi 12 août par le président Alassane Ouattara. Plusieurs ministres, élus et personnalités à divers niveaux ont assisté la cérémonie. D'un coût global de 113 milliards FCFA, le pont long de 1,6 kilomètre permettra de décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire d'Abidjan.

Voici le discours du président Ouattara

Monsieur le Vice-Président de la République ;

Monsieur le Premier Ministre ;

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution ;

Mesdames et Messieurs les Ministres ;

Madame et Monsieur les Ministres, Gouverneurs ;

Monsieur l’Ambassadeur de la République populaire de Chine ;

Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc ;

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du Corps



diplomatique ;

Monsieur le Représentant de la Banque Islamique de Développement ;

Monsieur le Préfet de Région d’Abidjan ;

Mesdames et Messieurs les Elus ;

Mesdames et Messieurs les Maires ;

Monsieur le Directeur Général de l’entreprise China Road and Bridge Corporation (CRBC) ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ;

Honorables Chefs traditionnels ;

Distingués Chefs religieux ;

Chers Amis de la Presse ;

Honorables Invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Populations du District Autonome d’Abidjan,

Je voudrais, tout d’abord, vous demander de vous lever et d’observer une minute de



silence à la mémoire de mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE, ancien Président de

la République de Côte d’Ivoire, qui nous a quittés le mardi 1er août dernier.

Comme vous le savez, nous avons décrété un deuil national de 10 jours qui a pris fin hier



et c’est ce qui nous permet de procéder à l’inauguration de ce Pont aujourd’hui.

Chers frères, chères sœurs,

L’évènement qui nous réunit aujourd’hui est exceptionnel !

En effet, il s’agit de l’inauguration d’une œuvre architecturale d’une rare beauté, qui



donnera encore plus d’éclat à notre capitale économique et contribuera, ainsi, à son

rayonnement.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd’hui. Merci à toutes et



à tous pour votre présence et pour cet accueil chaleureux.

Merci aux populations du District d’Abidjan, à la jeunesse, à tous les hommes et à toutes



les femmes, venus de tout le Grand Abidjan et de toute la Côte d’Ivoire, pour être les

témoins privilégiés de l’inauguration de ce magnifique ouvrage.

Mesdames et Messieurs,

Abidjan, notre capitale économique, se transforme tous les jours et se modernise.

Après l’ouverture du pont Henri Konan BEDIE en 2014, de la phase 1 de l’Echangeur de



l’Amitié ivoiro-japonaise en 2019, de la réhabilitation du Pont Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,

nous voici réunis, aujourd’hui, pour ouvrir cette belle œuvre architecturale, qui relie

désormais la commune du Plateau à celle de Cocody.

Cet ouvrage, qui constitue un atout touristique de premier ordre pour notre pays, est le



fruit de la collaboration entre des hommes de grands talents et des structures aux

compétences complémentaires que sont l'architecte Pierre FAKHOURY, mon jeune frère,

à qui je voudrais rendre hommage, qui a conçu ce magnifique pont, l’Entreprise des

travaux China Road and Bridges Corporation (CRBC), le Bureau National d’Etudes

Techniques et de Développement (BNETD), le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux

Publics (LBTP) et la Cellule de coordination du Projet d’Aménagement de la Baie de

Cocody.

Félicitations à tous pour ce beau et majestueux ouvrage qui surplombe l’espace par sa



forme géométrique extraordinaire !

J’associe à ces félicitations les trois mille personnes, composées en majorité de jeunes



issus de plusieurs corps de métiers, qui ont participé à la construction du pont, dans des

conditions de travail souvent très difficiles et parfois risquées. Bravo à vous pour votre

courage !

Je veux vous féliciter et vous rendre hommage. Bravo à tous les Ingénieurs, les



techniciens et les ouvriers qui ont œuvré à la réalisation de cet ouvrage qui fait notre

fierté.

Je suis très fier de chacune et de chacun de vous !

Je félicite le Vice-Président de la République Tiémoko KONE, le Premier Ministre Patrick



ACHI et toute l’équipe gouvernementale pour leur engagement et l’important travail

accompli pour le suivi et la réalisation de cet important projet structurant.

Je félicite, tout particulièrement, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier,



mon jeune frère Amédé KOUAKOU, pour son dynamisme, son efficacité et la qualité de

son travail à Abidjan et partout dans le pays. Bravo Amédé, bravo Patrick ACHI, vous

faites un excellent travail !

Honorables invités,



Mesdames et Messieurs,

La réalisation de cette œuvre a été possible grâce à l’appui Financier et Technique de la



Banque Islamique de Développement que je voudrais saluer et remercier, tout

particulièrement, à travers le Représentant du Président Muhammed AL-JASSER.

Monsieur le Représentant, je vous prie de traduire au Président AL-JASSER toute mon

amitié et mes meilleurs souvenirs de Washington, lorsque nous étions Administrateurs au

Fonds Monétaire International.

Je me félicite que la Banque Islamique de Développement ait accepté de nous



accompagner sur d’autres projets importants, notamment le pont Yopougon - Plateau et

la construction du prolongement de l’autoroute Yamoussoukro - Tiébissou, qui a été

ouverte à la circulation par le Vice-Président Tiémoko KONE, en décembre 2022 ; ainsi

que les travaux de bitumage des routes Guiglo - Taï et Man - Kouibly qui seront lancés

très prochainement. Merci pour ce partenariat exemplaire entre votre institution et la

Côte d’Ivoire !

Honorables Invités,



Mesdames et Messieurs,

Chères Abidjanaises et chers Abidjanais

À partir d’aujourd’hui, vous n’aurez plus à passer un temps incalculable entre le Plateau



et Cocody. En seulement 5 minutes, vous relierez les deux communes à partir de ce pont !

En effet, ce pont va décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et accueillir un



trafic journalier de 50 000 véhicules.

C’est donc un ouvrage d’utilité, de confort et de qualité qui s'inscrit dans notre politique



constante de décongestionnement et de développement de la ville d’Abidjan.

Le développement des infrastructures va se renforcer avec l’ouverture très prochaine du



pont Yopougon - Attécoubé - Plateau, de l’autoroute de contournement Y4, du

doublement de la route de Dabou jusqu’au carrefour Jacqueville, du doublement de la

route de la prison civile jusqu’au péage de Thomasset, du prolongement du Boulevard

Latrille et de la finalisation de la phase 2 de l’échangeur de l’amitié ivoiro-japonaise ainsi

que celui de la Mairie d’Abobo.

En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été



réalisés dans le grand Abidjan afin d’y faciliter les conditions de déplacement des

populations.

Outre les travaux entrepris dans la ville d’Abidjan, plusieurs villes de l’intérieur du Pays



ont enregistré des travaux de bitumage de leur voirie. C’est ainsi que les voiries existantes

de la ville de Yamoussoukro, notre capitale politique, ont fait peau neuve avec environ

90 Km de routes réhabilitées.

Honorables Invités,



Mesdames et Messieurs,

Nous entendons maintenir ce cap, pour le bien-être de nos concitoyens et de toutes les



populations vivant dans notre beau pays.

C'est le sens du grand programme d'infrastructures lancé par le Gouvernement de Patrick



ACHI et ses prédécesseurs, qui depuis 2012, a permis d’investir plus de 3 000 milliards

de F CFA dans le secteur des infrastructures routières. Nous comptons poursuivre ce

programme à travers le Plan National de Développement 2021 - 2025.

À cet égard, je suis heureux de vous annoncer que l’autoroute du nord est aux portes de



la ville de Bouaké.

Nous procéderons, avant la fin de ce mois, à l’inauguration de la section Tiébissou -



Bouaké de cette autoroute.

Comme vous le voyez, nous sommes résolument engagés à intensifier nos efforts, dans



tous les secteurs d’activité, pour toutes les composantes de la société, en particulier la

Jeunesse, pilier de notre processus de développement.

C’est pourquoi, l’année 2023 a été déclarée année de la jeunesse, avec la mise en place

du Programme Jeunesse du Gouvernement Patrick ACHI.

Ce Programme, doté d'une enveloppe globale de 1 118 milliards de F CFA pour la période



2023 - 2025, met l'accent sur la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et

l’épanouissement de nos jeunes ; car la jeunesse est une priorité du Gouvernement.

Honorables Invités,



Mesdames et Messieurs,

Chères populations,

Le Ministre Amédé KOUAKOU a dit tout à l’heure que vous avez souhaité baptiser ce



magnifique pont de mon Nom. J’en suis très fier !

Je vous exprime toute ma gratitude pour l’honneur qui m’est ainsi fait. J’accède à votre



requête et vous remercie pour ce grand honneur.

Je déclare ouvert, « le Pont Alassane Dramane OUATTARA » !

Vive la République !

Vive la Côte d’Ivoire !

Je vous remercie.