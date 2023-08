Décès de Bédié: Le PDCI lève la suspension de ses activités

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a levé la suspension de ses activités après le deuil national décrété suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié.

PDCI : léveée de la suspension des activités

La suspension des activités du PDCI-RDA a été levée vendredi 11 août 2023 lors d'une cérémonie de recueillement qui a regroupé les différents organes de cette formation politique. La mesure avait été prise suite au décès inopiné du président Henri Konan Bédié, survenu le 1er août des suites d'un malaise à la PISAM de Cocody.

Plusieurs personnalités et cadres du parti dont Jean-Louis Billon et Tidjane Thiam ont assisté à cette veillée militante présidée par le professeur Philippe Cowppli-Bony. Le doyen d’âge des vice-présidents, assure l’intérim de la présidence du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, selon les statuts et le règlement intérieur du parti fondé par Félix Houphouet-Boigny.

Le PRDC sera en congrès en octobre prochain à l’issue duquel toutes les instances du parti devraient être renouvelées. La succession de feu Henri Konan Bédié anime les débats en interne.