​Mali: Abdoulaye Diop lance les activités des clubs Rotaract et interact

Le lancement des activités annuelles de la Coordination nationale des clubs Rotaract et Interact du Mali a eu lieu le 12 août 2023. Un événement de haut niveau dirigé par Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Cette conférence a eu lieu à l’hôtel Millenium. Un évènement basé sur le thème : « L’action diplomatique malienne, quelle stratégie pour une politique étrangère plus forte et avantageuse ? ».

Message du ministre Abdoulaye Diop à l'endroit des jeunes au mali

Selon le Ministre Diop, le devoir de participer à la préparation et à l’équipement de la génération nouvelle l’amène à contribuer au renforcement des capacités et d’investissement dans la jeunesse. Une jeunesse qui représente l'oeil du gouvernement.

En effet, le Président de la Transition a édicté des mots clés conduisant la diplomatie malienne vers le chemin de la liberté et de la souveraineté. Ainsi, il fait appel à des actions courageuses, décomplexées, anticipatives et proactives à travers une réappropriation des défis et des perspectives du pays.

À cet effet, la diversification de partenariats stratégiques du Mali, la réaffirmation de la réciprocité face aux agressions, l’alignement et le choix du pays pour un monde multipolaire avec son intérêt accru pour les Brics, la revitalisation de la diplomatie culturelle et l’orientation panafricaniste du Mali par l’entremise des Organisations sous régionales et régionales des peuples font partie des actions à mener.

Pour ce faire, le président de la transition évite la jeunesse malienne et africaine à accompagner, dans un élan patriotique et panafricaniste, la vision des plus hautes Autorités pour le Mali « KOURA ».

Par ailleurs, à en croire le Ministre Abdoulaye Diop la diplomatie du pays évolue pour réaffirmer que le pays est en mesure d’assumer les conséquences, parfois difficiles et ses choix ponctuels pour prendre en main son destin.