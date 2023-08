Côte d'Ivoire: Kappa devient l'équipementier officiel de l'ASEC Mimosas

Kappa est devenu le nouvel équipementier officiel de l'ASEC Mimosas.

L'ASEC Mimosas signe un nouvel équipementier

L'Asec Mimosas a un nouvel équipementier. Le mythique club Ivoirien vient de signer avec Kappa. L'annonce a été faite ce dimanche 13 août lors de l'Assemblée générale du club. L'équipementier sportif italien va habiller l'Asec Mimosas pour les trois prochaines années.

Selon nos informations, les nouveaux maillots du club seront disponibles dès le mois de septembre prochain. En signant avec ce grand équipementier sportif, le président Roger Ouégnin affiche clairement ses ambitions de professionnaliser le club d'Abidjan qui fait désormais la fierté de la Côte d'Ivoire sur le continent.

Pour rappel, Kappa est un équipementier sportif italien créé en 1916 et propriété du groupe BasicNet. Challengeur des plus grandes marques, la griffe équipe les plus grands clubs sportifs à travers le monde. La marque italienne habille actuellement le Betis Seville, la Fiorentina, l'AS Monaco, Angers SCO et le FC Metz entre autres.