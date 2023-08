Neymar Jr est sur le départ du Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu brésilien est convoité par un club Saoudien.

PSG : Neymar Jr se dirige vers l'Arabie Saoudite

Le mercato est très animé au PSG. Après les rumeurs de départ de Kylian Mbappé, c'est Neymar Jr qui est maintenant annoncé sur le départ. Le meneur de jeu brésilien est dans le viseur d'Al Hilal, club saoudien de première division. Selon la presse sportive, l'ex-crack de Santos est intéressé par le projet saoudien. Il aurait déjà donné son accord pour des négociations entre le club de Riyad et le PSG.

Al Hilal veut lui offrir un contrat en or avec un salaire de 100 millions d’euros par an pour un bail de deux ans. Si l'Arabie Saoudite réussit à signer Neymar, ce serait un grand coup la Saudi Pro League, devenue la grande attraction après avoir enrôlé Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Seko Fofana et Franck Kessié.

Auteur de 118 réalisations et 77 passes décisives en 173 rencontres disputées toutes compétitions confondues sur l’ensemble de son passage dans la capitale française, Neymar pourrait révéler un nouveau challenger à 30 ans. Mais dans l'entourage du joueur, on assurait il y a encore quelques jours, que la priorité est un retour à Barcelone en Espagne.