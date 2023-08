Niger: Le CNSP ouvre la voie au dialogue avec la CEDEAO

Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), au pouvoir depuis le 26 juillet a ouvert la voie au dialogue avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Niger : les putschistes ouverts au dialogue avec la CEDEAO

C'est une avancée majeure au Niger. Le CNSP, au pouvoir à Niamey a ouvert la voie au dialogue avec la CEDEAO. Selon un communiqué de la délégation de religieux nigérians reçue samedi à Niamey, les putschistes se sont dits ouverts à une résolution diplomatique de la crise avec l'organisation sous-régionale.

Le général Abdourahamane Tchiani « a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre » la crise, a affirmé dans un communiqué le Sheikh Bala Lau à la tête de cette mission de médiation menée avec l'accord du président du Nigeria Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO.

Avec cette ouverture du CNSP, la CEDEAO va devoir dépêcher dans les prochains jours, une délégation à Niamey pour rencontrer les dirigeants militaires. Pour l'heure, on ne connaît les dessous des prochaines discussions mais les Chefs d'Etat ouest-africains réclament la libération du président déchu Mohamed Bazoum et sa famille ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel. Pour rappel, le CNSP avait justifié son putsch par la dégradation de la situation sécuritaire de ce pays du Sahel en proie à l'insécurité et à la menace terroriste.