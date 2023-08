Poursuites contre Mohamed Bazoum: en colère, un ministre déchu traite la junte de «braqueurs»

Au Niger, le CNSP a annoncé poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum. Une décision qui a provoqué le courroux du ministre des affaires étrangères déchu.

Poursuites contre Bazoum: en colère, un ministre déchu traite la junte de «braqueurs»

Le dimanche 13 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a annoncé poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison. « Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour » les « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole du CNSP.

Cette décision de la junte a provoqué la colère d'Hassoumi Massoudou. Ministre des affaires étrangères du gouvernement déchu, ce proche de Mohamed Bazoum s'en est pris au CNSP. " C'est triste pour mon pays que des irresponsables veulent ramener à l’âge de pierre. Sinon comment comprendre que des braqueurs veuillent juger leur otage ? " s'est indigné Hassoumi Massoudou, qui a représenté jeudi dernier, le président Bazoum au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja.