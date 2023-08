Niger -Togo : Mémounatou Ibrahima préfère le dialogue

La situation sociopolitique du Niger préoccupe bon nombre d'État membres de la CEDEAO. C'est le cas du gouvernement togolais où face à cette crise sociopolitique qui prévaut au Niger, Mémounatou Ibrahima, Vice-Présidente de l’Assemblée nationale togolaise, préfère privilégier le dialogue. Malgré que le parlement de la CEDEAO a exprimé sa préoccupation face à la crise, Mémounatou Ibrahima, souhaite le dialogue pour une résolution pacifique.

Mémounatou Ibrahima à propos de la situation sociopolitique du Niger

Mémounatou Ibrahima a donné son avis sur la situation sociopolitique du Niger dans une déclaration lors d’une session extraordinaire le samedi 12 août 2023.

Cependant, pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, certains membres de la CEDEAO auraient souhaités l'intervention militaire. Ainsi, faut retenir que le gouvernement togolais ne partage pas l'idée d'intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Par ailleurs, Mémounatou Ibrahima, devant ses homologues a réaffirmé les idées du Président togolais, qui sont purement basées sur l’esprit patriotique, la paix et le vivre ensemble.

À cet effet, elle parle en ses termes : « Nous exhortons au dialogue pour aboutir au retour à l’ordre constitutionnel ». Ceci montre concrètement la vision du gouvernement togolais qui est le dialogue et non la guerre. Une position qui témoigne l'engagement du gouvernement togolais à la résolution pacifique et concertée du conflit.