​Côte d'Ivoire : le gouvernement aux côtés des populations vulnérables

Vivre dans une condition agréable et prospère est la vision et l'objectif du gouvernement ivoirien. Ainsi, dans le but de permettre à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne d’accéder à des conditions de vie agréables, quel que soit l’endroit où il se trouve, le gouvernement ivoirien lance la restructuration des quartiers précaires. Une vision saluée par la population.

Alassane Ouattara offre un cadre de vie agréable à la population

La restructuration des quartiers précaires est un projet purement social qui permettra à des milliers de familles de se retrouver dans une condition agréable. En effet, Alassane Ouattara, le Président de la République, offre à chaque Ivoirien un cadre de vie approprié. Une programme spécial de construction, du Logement et de l'Urbanisme.

L'objectif principal de ce projet d’aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan (PAQRA) est d'améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables.



À cet effet, deux quartiers ont été ciblés pour la mise en oeuvre de ce programme social. Il s'agit de Yopougon (Gesco « Restructuration »), Abobo (Agoueto PK18) et Koumassi (Grand Campement, Akromiabla et Divo 1 et 2). Ces quartiers étaient crées en dehors de toute règle d’urbanisme. Mais à cause de l'accroissement spontané de la population, il urge de procéder à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Selon le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné, « C'est à peu près 300.000 habitants dont les conditions de vie vont connaître une amélioration ».

Par ailleurs, il faut souligner que ce programme social est financé par l’Agence française de développement (AFD). C'est un financement qui entre dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Pour rappel, plus de 32 milliards de FCFA ont été mis en place. Pour ce faire, des études de faisabilité ont été réalisées à cet effet.