CAN 2023: Seko Fofana fait une grande annonce !

Seko Fofana clarifie sa position. Le milieu de terrain des Eléphants de Côte d'Ivoire dit se mettre à la disposition du sélectionneur national à 5 mois de la CAN 2023.

Equipe nationale : Seko Fofana fait une grande annonce

Plusieurs fois absent du regroupement de la sélection nationale, Seko Fofana qui évolue aujourd'hui à Al Nassr en Arabie saoudite a brisé le silence sur ses liens avec l'équipe nationale. Le véloce milieu de terrain de 28 ans assure rester engagé pour procurer de la joie aux Ivoriens. Seko Fofana dit être à la disposition du sélectionneur pour le prochain rassemblement des Eélpéhants.

« J'ai toujours gardé le lien avec le sélectionneur (Jean-Louis Gasset). Beaucoup de choses ont été dites. Tout le monde a la liberté de penser ce qu'il veut mais je sais ce que j'ai au fond du cœur : et je me tiens à la disposition du pays et du sélectionneur en septembre... Je veux apporter de la joie dans le cœur des Ivoiriens, laisser une trace » , a-t-il assuré dans un entretien à L'Equipe.

Une déclaration qui laisse entrevoir une participation de l'ancien capitaine des Sang et Or à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.