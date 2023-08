Côte d'Ivoire : Création d'une usine de transformation du riz

La côte d'Ivoire sera dotée bientôt d'une usine de transformation. C'est la substance de ce qu'on peut retenir après la pose de la première pierre par le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara le dimanche 13 août 2023. Cette première pose de pierre a eu lieu à Odienné.

La commune de Odienné abrite à la première pose de pierre

En effet , selon le Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, par ailleurs Maire de la Commune d'Odienné, Nassénéba Touré, la construction de cette usine s'inscrit dans le cadre du projet appelé Usine des Femmes de Côte-d’Ivoire (USIFEM).

Ainsi, elle ajoute en ces termes : « dans le cadre de la réalisation des projets structurants du Gouvernement, il sera réalisé, ici à Odienné, dans quelques mois, une usine à la pointe des dernières technologies industrielles de transformation du riz, au profit des femmes et des jeunes, afin que leur autonomisation soit une réalité»

À cet effet, la mise en place de cette usine de transformation contribuera à l’employabilité des femmes et des jeunes, à garantir la sécurité alimentaire, à promouvoir une agriculture durable et à faire d'Odienné un pôle de développement économique et social. Selon Nassénéba Touré, le « (...) projet générera 120 emplois directs et plus de 400 emplois indirects au profit des femmes et des jeunes».

Par ailleurs, le projet de construction coûtera au total 4.298 milliards Fcfa sur une période de trois ans.

Ce projet permettra également aux femmes de développer l’entrepreneuriat féminin et de permettre l'acquisition et l’installation de machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles. Pour ce faire, une formation des femmes en gestion financière est prévue.