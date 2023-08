Les élections municipales et régionales du 2 septembre s'annoncent très disputées en Côte d'Ivoire. Selon Justin Katinan Koné, cadre du PPA-CI, ce scrutin est un test pour la course à la magistrature suprême, prévue en 2025.

Justin Katinan Koné: « Ces locales sont un test pour la présidentielle de 2025 »

Créé en octobre 2021, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) veut relever un premier grand challenge électoral. La formation politique présidée par Laurent Gbagbo s'est lancée dans la course aux élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Pour Justin Katinan Koné, figure de proue de cette formation politique, ce scrutin représente un double enjeu pour le parti.

Il s'agit notamment de se faire une place sur l'échiquier politique national et se préparer pour la présidentielle de 2025. « Le grand enjeu, c’est d’affirmer notre existence comme parti politique majeur en Côte d’Ivoire. Ces locales constituent un test pour préparer la présidentielle de 2025. C’est aussi un moyen pour nous de montrer notre capacité à gérer et mettre en œuvre au niveau local notre vision pour le pays » , a déclaré ce proche de Laurent Gbagbo dans un entretien à Jeune Afrique.

Cadre de l'administration des impôts, Justin Katinan Koné est lui-même candidat à ce scrutin. Il défiera à Marcory, Sylvestre Emmou, maire sortant et candidat du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et Ibrahim Konaté du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).