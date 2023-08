Les Elépéhants de Côte d'Ivoire seront l'adversaire des Bafana Bafana d'Afrique du Sud en amical en septembre prochain.

Football : Les Eléphants vont affronter l'Afrique du Sud en amical en septembre

La prochaine trêve internationale s'annonce chargée pour la sélection nationale ivoirienne. Après la rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre Lesotho au stade Amadou Gon Coulibalay de Korhogo, les Eléphants affronteront l'Afrique du Sud en amical. Cette rencontre test aura lieu le 17 septembre.

Pour l'heure, on n’a pas d'autres précisions sur la pelouse qui abritera ce match qui constitue un vrai test pour les Bafana Bafana et les Eléphants, tous deux déjà qualifiés pour la CAN 2023. Jean Louis Gasset et ses poulains vont se jauger à un adversaire d'un autre calibre à quelques mois du coup d'envoi de la CAN.