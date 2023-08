Niger : 17 soldats tués dans une attaque djihadiste

Une attaque perpétrée le mardi 15 août 2023 non loin de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso a fait dix-sept morts dans l'armée nigérienne, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Niger : Lourd bilan après une attaque djihadiste à Koutougou

Selon le ministère nigérien de la Défense, le mardi 15 août 2023, "un détachement des Forces armées nigériennes (FAN) en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou". Le bilan provisoire est lourd : dix-sept soldats ont été tués dans l'attaque. On dénombre également une vingtaine de blessés, dont six cas graves. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le coup d'État qui a évincé Mohamed Bazoum du pouvoir.

À en croire l'armée nigérienne, "deux colonnes de plus d'une cinquantaine de moto chacune" ont été détruites et plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés. Les Forces armées nigériennes ont lancé une opération de ratissage. Le Niger a tourné une autre page de son histoire à la suite du renversement de Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023.

À l'annonce du coup d'État, le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie) a fait face à la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) qui n'écarte pas l'envoi de troupes armées pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Cependant, l'organisation sous-régionale a été désavouée par l'Union africaine qui refuse toute intervention militaire au Niger.