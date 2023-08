Sylvain Gbohouo veut reconquérir sa place de titulaire en sélection nationale de Côte d'Ivoire.

Sylvain Gbohouo: «Je reviens pour récupérer ma place de titulaire»

Inactif pendant un an et demi en raison de sa suspension pour dopage, le gardien des Eléphants Sylvain Gbohouo a renoué avec le football. Pour se relancer, le champion d'Afrique 2015 s'est engagé avec le Stade d'Abidjan, un club de Ligue 1 LONACI. Pour le portier longtemps réputé comme un des meilleurs à son poste en Afrique, l'objectif est aussi de revenir en équipe nationale pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

« Je reviens pour récupérer ma place de titulaire et c’est sûr parce que je travaille dur pour ça. Et c'est une revanche personnelle pour moi. L’objectif final, c’est de remporter la CAN à Abidjan », a déclaré l'ancien sociétaire de Wolkite City FC, en Éthiopie.

À 34 ans, Sylvain Gbohouo réussira-t-il à rebondir dans les cages des Eléphants. Pour plusieurs observateurs, c'est un objectif réaliste pour l'expérimenté portier puisqu’à ce poste, la Côte d'Ivoire peine à avoir des certitudes depuis son absence.