Gadji Céli: «La Côte d'Ivoire peut remporter la CAN 2023»

Gadji Céli est optimiste pour un sacre des Eléphants à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

À moins de cinq mois du coup d'envoi de la CAN 2023, la fièvre footballistique gagne la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Si plusieurs pays sont perçus comme des favoris à la victoire finale, Gadji Céli, champion d'Afrique 2992, pense que les Eléphants auront un mot à dire dans ce tournoi.

Reçu à la Fédération ivoirienne football dans son nouveau rôle d'ambassadeur, l'ancien capitaine de la sélection se dit optimiste pour sacre des Eléphants à condition que tous se mettent ensemble pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

«Je pense que la Côte d’Ivoire peut remporter cette Coupe. À condition qu'on se mette ensemble. C’est la seule condition... Quand les joueurs décident de se mettre ensemble et d’aller au bout d’une compétition, rien ne peut les arrêter», a-t-il confié.

Pour le "King", les deux étoiles qui figurent sur le maillot des Eléphants ne suffisent plus à la Côte d'Ivoire. « Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a besoin d’une étoile en plus pour se montrer comme grand pays de football. Deux étoiles, cela ne nous ressemble pas. On a trop de grands joueurs. Il faut qu’ensemble, on aille chercher un troisième trophée » , a-t-il lancé.

Pour ce tournoi, Jean-Louis Gasset et ses poulains sont prévenus. La concurrence sera de taille et les Eléphants doivent sortir le grand jeu pour tenter de garder la Coupe à la maison.