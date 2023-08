Niger: Recrutement de volontaires contre une intervention militaire

Une initiative de recrutement a vu le jour à Niamey avec pour objectif de défendre la patrie en cas d'intervention militaire de la CEDEAO.

Les Nigériens recrutent des volontaires contre une intervention militaire

À Niamey, une initiative a été lancée par les habitants dans le but de combattre aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et d’assurer des services médicaux et logistiques en cas d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays.

Selon Amsarou Bako, membre fondateur de l'initiative, le but est de « mobiliser des dizaines de milliers de volontaires de tout le pays pour s'inscrire aux Volontaires pour la défense du Niger, afin de combattre, d'aider aux soins médicaux et de fournir une logistique technique et d'ingénierie, entre autres fonctions, au cas où le CNSP aurait besoin d’aide ».

« C'est une éventualité. Nous devons être prêts à chaque fois que cela se produira. La campagne de recrutement sera lancée samedi à Niamey ainsi que dans les villes où les forces d'invasion pourraient entrer, comme celles près des frontières avec le Nigeria et le Bénin, deux pays qui ont déclaré qu'ils participeraient à une intervention militaire », a-t-il déclaré à AP.

Cette initiative intervient alors qu'on s'éloigne de plus en plus de l'emploi de la force au Niger. Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est opposé à une intervention militaire au Niger. L'organe dit craindre un risque de chaos qui aggravera la situation sécuritaire déjà délétère dans la sous-région.