4 ans après la mort d'Arafat, Carmen Sama et Olo Kpatcha font la paix

Olo Kpatcha et Carmen Sama ont fumé le chalumet de la paix. Tout est parti d'une initiative menée par Le Molare, qui a finalement a invité l'ancien bras droit de feu Arafat DJ et son ex-compagne à la table de discussion.

Le Molare réconcilie Carmen Sama et Olo Kpatcha

Depuis la mort brutale de Houon Ange Didier dit Arafat DJ le 12 août 2019, le torchon ne cessait de brûler entre Olo Kpatcha L'Empereur et Carmen Sama. Pourtant, ces deux personnalités ont partagé l'intimité du défunt roi du couper décaler.

"À la base, Carmen est une fille bien et gentille. Elle avait un bon cœur. Quand Arafat est décédé, je ne cessais de lui prodiguer des conseils. Mais elle m’a fui. Alors que je voulais tout simplement la ramener à la raison", avait confié Olo Kpatcha dans une interview.

Selon certaines indiscrétions, Yao Maryse Carmen (nom à l'état-civil de Carmen Sama) reprochait à l'ancien membre de la Yorogang d'avoir accaparé des biens du fils de Tina Glamour. Selon Landry Agban, un autre proche du père de Rafna, l'ancienne femme du Daishikan lui aurait confié que Olo a cassé le placard, il a pris les habits, les chaussures de Didier". "Je ne l'ai pas reconnu", a dit la "mère" de la Chine. "Voici pourquoi ils ne se parlent pas aujourd’hui. C’est parce qu’il a montré une autre image. Quand Didier est tombé et que Olo est rentré à la maison, il a montré une autre image", a confié Landry Agban à Actu People.

Tout semble désormais rentrer dans l'ordre grâce à une médiation de Le Molare. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, le boss du couper décaler pose fièrement avec Olo Kpatcha et Carmen Sama. Soit tu essaies d’apaiser les choses soit tu te tais . Merci Carmen et Olo pour l’écoute . Ensemble on est plus fort", a commenté l'ex-compagnon de feu Douk Saga. "J’ai parlé hier nuit jusqu’à ma voix est fini ! Le plus important c’est la paix", a dit le patron de MGroup avec un brin d'humour.