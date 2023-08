Régionales dans le Haut-Sassandra : Le canton Kouhon choisit Mamadou Touré

Mamadou Touré a effectué une visite dans le canton Kouhon le mercredi 16 août 2023. Le candidat du RHDP aux élections régionales dans le Haut-Sassandra a été accueilli dans une liesse populaire par les habitants de ladite localité.

En visite dans le canton Kouhon : Mamadou Touré accueilli dans la liesse populaire

Phénoménal. C’est ainsi que l’on peut qualifier l’accueil qui a été réservé ce mercredi 16 août 2023 à Mamadou Touré dans le canton Kouhon.

C’est un monde fou venu des 9 villages de cette tribu qui est sorti pour rendre les honneurs au candidat du RHDP pour les régionales dans le Haut-Sassandra, à l’occasion de la double cérémonie de rencontre avec les populations de Koinzra et du lancement des travaux de reprofilage dans la localité.

De l’entrée du village jusqu’à la place publique, les femmes, jeunes et vieux ont tenu à exprimer dans la ferveur populaire, leur attachement au candidat RHDP.

Pour cette rencontre dans ce canton, la mobilisation n’a pas failli. Déjà dès 8h la place publique était prise d’assaut. Les groupes d’animation et de danse rivalisaient d’ardeur. Au fur et à mesure que l’heure de l’arrivée du candidat du RHDP approchait, la population présente sur le site grossissait. De quelques dizaines de personnes, la foule s’est vite retrouvée à des milliers de personnes. Lorsque le véhicule transportant le ministre Mamadou Touré a pointé du nez, c’était l’extase.

Il a été contraint à un bain de foule par le nombre impressionnant de fils et filles du canton venus lui souhaiter la bonne arrivée.

"C’est lui le ministre Mamadou Touré. C’est la première fois que je le vois. On l’a vu on va le toucher", se réjouissait un groupe de jeunes. Quand Mamadou Touré descend de son command-car, c’est le délire dans la foule."Voter Mamadou Touré, voter Mamadou Touré", clamait la foule émerveillée de voir de si près leur fils, leur candidat.

Mamadou Touré semble satisfait. Comme pour être en communion avec son peuple, il sort de son véhicule. Il reçoit les vivats et les ovations d’une foule totalement sous son charme et acquis à sa cause. Le service d’ordre est mis à rude épreuve. La sécurité du ministre est un peu en difficulté. Mais peu importe. Mamadou Touré tient à faire plaisir à sa population qui veut le toucher et communier avec lui.

Pour cette journée dans le canton Kouhon, la mobilisation n’a pas fait défaut. Mamadou Touré avance sereinement pour le conseil régional.

La forte mobilisation de la valeureuse population de la tribu Kouhon traduit selon Zou Goré Bi, porte-parole des cadres, la reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son fils Mamadou Touré. "Alassane Ouattara ne fait jamais rien au hasard. La tribu a décidé de parier sur vous pour investir dans un avenir prometteur. Vous êtes l’homme providentiel pour nous. Le canton Kouhon va vous accompagner. Vous serez élu au soir du 2 septembre prochain", a-t-il assuré avant d’être soutenu par les femmes qui voient en "Mbappé" l’espoir pour leurs enfants et l’homme qui va développer leur localité.