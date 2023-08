Les municipales à Yopougon sont une bataille entre le président Alasane Ouattara et Laurent Gbagbo, assure Konté Navigué, cadre du ¨PPA-CI.

Konaté Navigué: «Les municipales à Yopougon sont une bataille entre Gbagbo et Ouattara»

Pour les élections du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon est la grande attraction, puisque convoitée par les trois grands partis politiques du pays. Mardi, lors de la cérémonie d'investiture de Michel Gbagbo, candidat du PPA-CI, Konaté Navigué, secrétaire général adjoint du parti a lancé un appel aux militants.

Dans son discours, il a invité les militants et sympathisants du PPA-CI de Yopougon à descendre sur le terrain afin de mouiller le maillot pour la victoire de la formation politique fondée par Laurent Gbagbo. Pour cette figure de l'opposition, il est primordial que Yopougon retourne dans l'escarcelle du PPA-CI. Et pour cause, cette commune a toujours été, avant l'arrivée au pouvoir de Ouattara, le bastion de l'ex-FPI de Laurent Gbagbo.

«Yopougon a été maltraité et humilié. Yopougon doit renouer avec l'histoire de 2011. Si nous perdons Yopougon, nous allons pleurer toute notre vie. Les municipales à Yopougon sont une bataille entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara», a déclaré Konaté Navigué dans une salle acquise à la cause du PPA-CI.

Dans cette commune, Michel Gbagbo, député et fils de Laurent Gbagbo doit faire face à Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et candidat du RHDP et Dia Houphouet Augustin, candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire de feu Henri Konan Bédié.