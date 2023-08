À Yopougon, certains militants du PDCI ont apporté leur soutien à Adama Bictogo, candidat du RHDP. Ces derniers refusent de soutenir la candidature de Dia Houphouët.

Municipales à Yopougon: Des militants du PDCI annoncent soutenir Adama Bictogo du RHDP

Les municipales à Yopougon ne cessent d'animer l'actualité. Ce mercredi, certains militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se sont désolidarisés de la candidature de Dia Houphouët, pourtant investi par le plus vieux parti politique du pays. Avec à leur tête Gnagne Agnero, ces militants œuvraient pour la candidature d'Euphrasie N'guessan.

Déçus par la décision du parti de choisir Dia Houphouët pour conquérir Yopougon, ces militants ont décidé d'apporter leur soutien au candidat du parti au pouvoir, Adama Bictogo. Un coup dur pour le porte-étendard du PDCI dans cette commune qui est perçue comme le fief traditionnel de l'ancien président Laurent Gbagbo.

« Ainsi, sans renoncer à notre parti et en parfaite collaboration avec la base des 06 délégations communales de Yopougon, dans un souci de transformer qualitativement ladite commune et de favoriser la réconciliation nationale, les militants du PDCI-RDA ont décidé d’apporter leur soutien au candidat qui répondra le plus à leur attente donnant ainsi la possibilité au PDCI-RDA de continuer à vivre dans la commune de Yopougon. En la matière pour nous le candidat DIA est forclos et par conséquent ne saurait bénéficier de notre suffrage pour municipales. Nous invitons par conséquent tous nos militants à un grand meeting le 19 Aout 2023 à la place CP1 pour la présentation officielle du candidat du salut du PDCI-RDA à Yopougon, qui est Adama Bictogo », a déclaré Gnagne Agnero.

Par ailleurs, ce cadre du PDCI à Yopougon a convoqué une réunion avec les militants du parti. Un géant meeting se tiendra le 19 août pour présenter le candidat de Ouattara aux militants du parti à Yopougon. Cette annonce intervient quelques jours après la disparition du président Henri Konan Bédié.