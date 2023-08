Côte d'Ivoire : capacité de 100 jeunes filles renforcée

Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l’Office du Service civique national (OSCN), a mis en exécution le projet "Girl Power" sur le centre de service civique de Guinguereni situé à Boundiali.

Le programme du renforcement des jeunes filles, une réalité en côte d'Ivoire

Le programme du renforcement des jeunes est devenu une réalité en côte d'Ivoire. Ainsi, la mise en service de ce programme de renforcement a pour but de développer un niveau agréable aux jeunes filles vulnérables. C'est un programme qui évolue avec l’appui technique et financier de l’Unicef et du Pnud.

En effet, les aides venues de part et d'autres ont permis au gouvernement de renforcer la capacité de 100 jeunes filles en situation de vulnérabilité provenant des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. La cérémonie de fin de formation a eu lieu le lundi 14 août 2023 au sein du centre de Guinguereni.



En outre, selon Amara Coulibay, « Le projet ‘’Girl Power’’ a pour vocation de renforcer la résilience des jeunes filles, de faciliter leur insertion socioprofessionnelle et de faire d’elles in fine des agents de changement, capables d’impacter positivement leurs communautés d’origine ».

Par ailleurs, après cette formation, il faut souligner que ces jeunes filles bénéficieront des stages de perfectionnement. Les stages de perfectionnement sont les dernières formalités pour libérer ces jeunes filles renforcées.