​Côte d'Ivoire : Birahima Ouattara lance l'inauguration d'un hôtel de ville

Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense a procédé le dimanche 13 août, à l'inauguration de l'Hôtel de ville d'Odienné. Un évènement regroupant plusieurs personnalités dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, la ministre de la Femme, de la famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, par ailleurs maire d'Odienné, et le ministre gouverneur Gaoussou Touré.

Un hôtel de ville inauguré par les autorités centrales

En effet, cette infrastructure mise en service comprend un bâtiment administratif, 02 parkings, 03 salles de cérémonie dont une salle de mariage d’une capacité de 300 places. Une œuvre qui coûte approximativement plus de 232 200 000 FCFA.

À cet effet, lors de cette cérémonie d'inauguration, un vibrant hommage a été rendu au Président de la République, Alassane Ouattara par le Maire de la commune d'Odienné, par ailleurs Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré.

C'est une occasion pour eux de reconnaître le mérite du chef d'État pour ses efforts dans l'épanouissement du système de la décentralisation. Ainsi, il indique en ces termes : «L’édifice que nous inaugurons aujourd’hui est le symbole le plus marquant de cet engagement».

Dans le même sillage, le Ministre Gouverneur du District Autonome du Denguélé, Gaoussou Touré, a était penché sur les efforts du Président de la République pour le développement du peuple ivoirien. Il exprime sa reconnaissance pour tous les travaux et efforts consentis par le chef d'État ivoirien.

Par ailleurs, plusieurs autorités à divers niveaux ont intervenu, toujours pour féliciter les travaux et les efforts oeuvrés par le chef d'État pour le développement digne du nom du peuple ivoirien.