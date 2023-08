Côte d'Ivoire : Sensibilisation sur l'usage des réseaux sociaux

Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l’Économie numérique, a procédé le mercredi 16 août 2023 à Abidjan-Cocody, la campagne de sensibilisation du public sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux.

L'usage des réseaux sociaux de façon responsable, une priorité pour le gouvernement

Cette campagne de sensibilisation est dénommée « En Ligne Tous Responsables». C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du développement des défis que présentent les réseaux sociaux et les outils numériques en matière de sécurité, d’éthique et de protection de la vie privée.

Cette sensibilisation a été également faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé lors d'une conférence de presse.

À cet effet, dans ses développements, il urge de noter que l'utilisation responsable des réseaux sociaux se repose sur cinq axes. Ainsi, « Cette première phase consiste en une campagne de sensibilisation qui mettra en lumière les avantages et les dangers des réseaux sociaux. Des ateliers, webinaires et matériels éducatifs seront proposés au grand public dans les prochaines semaines, mais également une vulgarisation de tous les textes de lois adoptés qui apportent la régulation nécessaire des activités déployées en ligne et permettent de freiner les termes xénophobes, haineux et injurieux qui y sont constamment véhiculés », a t-il expliqué.

En plus, le deuxième axe se base sur l’engagement communautaire. A ce niveau, le développement des partenariats accompagné des associations, des influenceurs et autres parties prenantes pour étendre la portée et créer un mouvement collectif en faveur de l’utilisation responsable des réseaux sociaux s'assure.

Par ailleurs, plusieurs outils permettent à tout utilisateur de réseaux sociaux de mieux leur présence sur les réseaux sociaux.