Côte d'Ivoire : Blé Goudé s'annonce dans le Haut-Sassandra

Dans le cadre de son Opération zéro mort, zéro blessé, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) séjournera dans la région du Haut-Sassandra du 18 au 25 août 2023.

Opération zéro mort, zéro blessé : Blé Goudé poursuit sa tournée

En prélude aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, Charles Blé Goudé a lancé l'Opération zéro mort, zéro blessé le mardi 25 juillet au cours d'une conférence de presse. Le patron du COJEP avait, faut-il le rappeler, décliné les objectifs de son action. "La tranquillité des Ivoiriens dépend de la responsabilité de la commission électorale indépendante. (…) Il faut revoir cette CEI. Je milite à sa réforme, car une élection mal organisée donne des résultats contestés et est très souvent sources de violence et le retour que j’ai du terrain ne me rassure pas. J’ai comme l’impression qu’il y aura de la violence", avait dit l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

L'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a aussi jeté un regard sur la CEI (Commission électorale indépendante), l'organe chargé d'organiser les élections en Côte d'Ivoire.

"Mon regard sur la CEI est connu de tous en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec cette commission-là (...) Je l'assume. Je ne comprends pas qu'un organe qui est censé d'organiser des élections pour départager des partis politiques avec des candidats en compétition est composé par les représentants de ces partis politiques eux-mêmes. J'ai fait le tour des réflexions et jusqu'à là je n'arrive pas à trouver les réponses. C'est-à-dire chaque parti politique envoie ses représentants, ils se réunissent eux tous, ils vont élire un président qui lui-même est dans cette commission au nom d'un parti politique", a-t-il dit;

Lancée le 10 août 2023, l'Opération zéro mort, zéro blessé pose ses valises dans la région du Haut-Sassandra du 18 au 25 août. Charles Blé Goudé visitera les localités de Saïoua, Issia, Zoukougbeu, Gboguhé, Gonaté, Vavoua et Daloa.