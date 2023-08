Côte d’Ivoire: La Marine nationale acquiert un 7e patrouilleur

La Marine nationale ivoirienne s'est renforcée avec l'acquisition d'un 7e navire-patrouilleur. Le navire a accosté mercredi au quai de la base annexe au Plateau.

Côte d’Ivoire: La Marine nationale dotée d'un équipement de dernière génération

Un nouvel équipement de dernière génération vient renforcer la flotte de la Marine nationale ivoirienne. Mercredi, un navire-patrouilleur de type OPV 45 a accosté au quai de la base annexe au Plateau. Une cérémonie d’accueil a été organisée en présence de plusieurs personnalités. Il s’agit du septième navire militaire de la Marine ivoirienne acquis de 2014 à nos jours.

À l’instar du patrouilleur « Espérance », ce joyau est de la classe des patrouilleurs hauturiers est conçu pour accomplir plusieurs types de missions de défense et de service public en mer. En d’autres termes, l’acquisition de ce deuxième OPV 45 contribuera au renforcement des capacités de la Marine ivoirienne dans la réalisation de plusieurs types de missions, notamment les opérations de protection des installations dans la ZEE, la patrouille et la surveillance en haute mer, les opérations de combat naval à courte portée et les manœuvres renforcées de recherche et de sauvetage en mer.

« L’acquisition de ce vecteur naval représente une avancée majeure aux défis sécuritaires dans le golfe de Guinée », a déclaré le Général Kouamé Julien. En moins d’un an, la Côte d’Ivoire a acquis 3 navires de haute mer. Le Patrouilleur de haute mer Contre-Amiral Fadika, le Patrouilleur de haute mer OPV 45 " Espérance " et aujourd’hui un autre Patrouilleur de haute mer de type OPV45.

Le 6 août dernier, le président Alassane Ouattara avait annoncé dans son message à la nation, des investissements conséquents dans le cadre du renforcement des capacités de la Marine ivoirienne, notamment l’arrivée prochaine des patrouilleurs de haute mer pour accroître la souveraineté de l’État dans les eaux sous juridiction nationale.