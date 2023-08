Sénégal : Ousmane Sonko en réanimation, Alioune Tine inquiet

Depuis son arrestation le 28 juillet 2023, Ousmane Sonko a entamé une grève de la faim. Quelques jours plus tard, l'état de santé de l'opposant de Macky Sall inquiète. Le patron de Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a même été admis en réanilation, selon certaines informations.

Sénégal : Alioune Tine appelle à la libération d' Ousmane Sonko

Cela fait plusieuts jours qu' Ousmane Sonko croupit derrière les barreaux. En effet, le leader de Pastef avait été condamné à deux ans de prison ferme en juin pour corruption de la jeunesse. L'opposant sénégalais qui dénonce la haine, le mensonge, l'oppression et la persécution du pouvoir de Macky Sall à son encontre a entamé une grève de la faim.

Selon des informations, Ousmane Sonko n'est pas au mieux de sa forme et aurait été admis en réanimation. "Nous sommes gravement préoccupé par l’information relative à l’admission de Ousmane Sonko en réanimation et les risques que la poursuite de la grève de la faim font peser sur sa vie. On est sur une ligne rouge et le PR@Macky_Sall doit faire preuve d’un acte absolu de sublimation comme lorsqu’il a renoncé au 3eme mandat, cette fois-ci en libérant Ousmane Sonko et tous les détenus politiques, c’est la paix sociale et la stabilité du pays et de la région qui l’exige", a tweeté Alioune Tine le jeudi 17 août 2023.

Nous sommes gravement préoccupé par l’information relative à l’admission de Ousmane Sonko en réanimation et les risques que la poursuite de la grève de la faim font peser sur sa vie. On est sur une ligne rouge et le PR @Macky_Sall doit faire preuve d’un acte absolu de sublimation… — Alioune Tine (@aliounetine16) August 17, 2023

Alioune Tine a également appelé Macky Sall à "sortir en laissant en ordre, dans la paix et la stabilité la maison Sénégal, comme Senghor l’a fait pour Diouf, Abdou Diouf pour Wade et Abdoulaye Wade" pour l'actuel dirigeant sénégalais.

Rappelons que Sonko a été radié du fichier électoral par les autorités sénégalaises.