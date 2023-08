Wilfried Singo : Le défenseur Ivoirien débarque à Monaco !

Wilfried Singo quitte le Torino et s'engage avec l'AS Monaco pour les 5 prochaines années. Le défenseur ivoirien va découvrir la Ligue 1.

Mercato : Wilfried Singo signe à Monaco

Prometteur défenseur, Wilfried Singo vient de rejoindre la Ligue 1 Française. Le défenseur ivoirien de 22 ans va découvrir la Ligue 1 avec le club de la Principauté. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de l'international ivoirien de 22 ans, en provenance du Torino. L’international ivoirien s’engage pour 5 saisons », peut-on lire dans le communiqué du club princier.

C’est un nouveau challenge pour le jeune défenseur formé à l'AS Denguélé. Wilfried Singo a rejoint le Torino Football Club à l’hiver 2019. Il a fait ses débuts avec l’équipe U19 (Torino Primavera) avec laquelle il dispute 31 matchs (3 buts, 3 passes décisives).

Défenseur physique et technique doté d’un bon sens de l’anticipation, la nouvelle recrue de Monaco compile 109 matchs, dont 98 de Serie A, 7 buts et 10 passes décisives avec le Torino FC. Un changement de club qui intervient à cinq mois de la CAN 2023.