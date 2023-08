Régionales Haut-Sassandra : Le message d'espoir de Mamadou Touré

Mamadou Touré, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, a eu une rencontre avec les populations des dix villages du canton Namané le jeudi 17 août 2023. À cet effet, le ministre ivoirien a délivré un message d’espoir aux habitants.

Mamadou Touré : "N’écoutez pas les discours de division"

Dans sa volonté de rester proche des populations de la région du Haut-Sassandra, Mamadou Touré a répondu à l’invitation des cadres du canton Lobré, dans le département d’Issia, à échanger avec les populations issues des dix villages du canton Namané. C’était le jeudi 17 août 2023.

La rencontre entre le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et lesdites populations a eu lieu à la place de la sous-préfecture. La forte mobilisation des habitants démontrait de l’importance de l’évènement.

Dans son discours, le "MBappé National", comme le surnomment ses proches, a invité les populations à œuvrer pour la cohésion sociale dans leur localité.

"N’écoutez pas les discours de division. Que chacun vienne dire ce qu’il va faire et ce qu’il a déjà fait pour vous les parents", a déclaré Mamadou Touré avant de faire savoir que son equipe est composée de fils et filles valeureux, compétents et de toutes obédiences politiques du Haut-Sassandra en mission pour redonner à la région sa dignité de la région.

"Nous sommes en route pour le président de la République avec une feuille de route précise", a-t-il révélé. Mamadou Touré a aussi ajouté que malgré l’investissement de 33 milliards de francs CFA sur 10 ans, le conseil régional sortant n’a rien fait pour sortir le Haut-Sassandra du sous-développement. "Vous n’êtes pas satisfaits de ce qui a été fait en 10 avec les 33 milliards. Garder espoir, nous allons nous battre pour vous", a-t-il promis.

Face à ce discours concret et rassembleur, les populations du canton Lobré se sont engagées à apporter leur soutien au RHDP pour ces élections régionales du 2 Septembre 2023.

"Monsieur le Ministre, les populations de Namané s’engagent et s’inscrivent dans la recherche du progrès, du développement que le gouvernement est entrain de tracer. Nous allons jouer notre partition pour préserver la paix et la cohésion sociale. Nous soutenons vos actions et votre candidature", a indiqué Georges Dogbo Zogbo, porte-parole des populations.

Après Namané, Mamadou Touré a mis le cap sur Iboguhé avec le même discours de paix, de rassemblement