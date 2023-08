Côte d'Ivoire : Année scolaire à 2 semestres, Mariatou Koné dément

Mariatou Koné a démenti la nouvelle selon laquelle l’année scolaire 2023-2024 connaitrait des perturbations en raison de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) qu’organise la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2023.

Année scolaire à 2 semestres : La réaction de Mariatou Koné

Une information circulant sur la toile annonce une année scolaire 2023-2024 subdivisée en deux semestres à cause de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février. Il est même indiqué dans la note que pour cette année, les congés de Noël s’étendront du 23 décembre 2023 au 11 février 2024 à cause de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, dirigé par Mariatou Koné, a formellement démenti cette nouvelle.