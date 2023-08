Sénégal : Alioune Tine appelle Sonko à mettre fin à la grève de la faim

Alioune Tine a ouvertement demandé à l’opposant sénégalais Ousmane Sonko de mettre fin à la grève de la faim entamée depuis son incarcération par le régime de Macky Sall. L’expert indépendant a aussi envoyé un message au chef d’État du Sénégal.

Sénégal : Alioune Tine parle à Macky Sall et Ousmane Sonko

Condamné par la justice de son pays pour "corruption de la jeunesse", Ousmane Sonko est incarcéré depuis quelques semaines. Le leader du parti politique d’opposition Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) qui dénonce un acharnement de Macky Sall contre sa personne a entamé une grève de la faim.

Les avocats d’Ousmane Sonko ont fait savoir que cet acharnement "est effectué avec un seul dessein, empêcher" leur client "de se présenter à l'élection présidentielle".

Pour sa part, Alioune Tine a demandé au patron de Pastef d’ "arrêter la grève de la faim" et de "reprendre ses activités, avec la force physique, psychique et spirituelle". Selon lui, Ousmane Sonko "doit méditer sur l’exemple de Mandela qui a tout subi, tout enduré pendant 26 ans et poussières et qui acte de sublimation absolu a pardonné et réconcilié son pays". L’expert indépendant a souhaité aussi que Macky Sall aussi doit médite "la leçon d’humanisme de Mandela".

Alioune Tine ajoute, par ailleurs, que "la sortie de Macky et de Sonko qui ont animé la vie politique du Senegal depuis ces trois à quatre dernières années ont créé une espèce de « vide », « d’incertitude », d’une démocratie vidée de son sens, réduite à sa plus simple expression, l’élection qui a totalement perdu en transparence et en crédibilité et où les clés de l’éligibilité et le système de parrainage sont mal maîtrisées".

Le fondateur d’Afrikajom Center n’a pas manqué d’appeler à la libération de Sonko et à la mise en place d’un "grand dialogue politique avec tous les acteurs pour mettre un peu d’ordre et pour dégager un horizon politique et démocratique plus clair, plus inclusif et surtout plus participatif".