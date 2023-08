Niger: Le Mali et le Burkina déploient des avions de combat à Niamey

Le Mali et le Burkina Faso ont déployé des avions de combat au Niger pour contrer une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le Mali et le Burkina Faso traduisent leurs volontés en actes. Après avoir exprimé un soutien inconditionnel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet, les deux pays viennent de traduire leurs engagements en actes.

Face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO rétablir l'ordre constitutionnel, Bamako et Ouagadougou ont déployé des avions de combat au Niger afin d'appuyer les forces armées nigériennes (FAN). Ces avions de combat vont « répondre à toute forme d’agression contre le Niger », a rapporté la télévision publique nigérienne.

Le Mali et le Burkina Faso « mutualisent leurs forces avec celles du Niger contre toutes formes d’agression contre le pays », à travers le « déploiement de vecteurs aériens » à Niamey, a-t-elle poursuivi. Sur des images diffusées par la télévision, on aperçoit des aéronefs de type Super Tucano, chacun frappé des drapeaux du Burkina et du Mali.

Par ailleurs, des officiers d'états-majors de ces trois pays se sont réunis à Niamey, avec pour « objectif, de peaufiner le plan de riposte contre les agressions programmées par la CEDEAO ». Ce déploiement intervient après l'annonce de la CEDEAO de fixer la date de l'intervention militaire au Niger.