Niger: Des femmes manifestent contre la présence militaire française

Sorties nombreuses ce samedi, des femmes nigériennes ont manifesté contre la présence militaire française à Niamey. Devant la base aérienne française de Niamey, ces femmes ont dénoncé la présence des soldats français sur leur sol. Elles en profitent également pour apporter leur soutien à l'armée qui a pris le pouvoir depuis le 26 juillet 2023.

C'est la énième manifestation qui vise l'armée française au Niger. Après le putsch, des manifestants avaient pris pour cible, l'ambassade de France au Niger. Dans la foulée, le CNSP a dénoncé les accords militaires et de défense signés entre la République du Niger et la France. Pour Paris, les nouvelles autorités ne sont pas habiletées à remettre en cause ces accords.

Ces nouvelles manifestations interviennent alors que la CEDEAO menace d'intervenir militairement au Niger. Pour les Chefs d'Etat de la sous-région, le retour aux affaires de Mohamed Bazoum est non essentiel. "Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions", avait déclaré Alassane Ouattara après le sommet du 10 août dernier à Abuja.